Intervenuti in seguito a una segnalazione per lite in famiglia in via Penninata San Gennaro dei Poveri, gli agenti del commissariato San Carlo Arena hanno bloccato un uomo che li ha aggrediti con calci e pugni.



W.M.D., 33enne polacco, è stato arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale © RIPRODUZIONE RISERVATA