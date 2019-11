Napoli, ucraino clandestino sfascia appartamento ​e si avventa sui poliziotti armato di coltello

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Santa Maria Vertecoeli dove un uomo, in preda ad un forte stato di agitazione, stava danneggiando l’appartamento di una donna di cui era ospite.

I poliziotti, giunti nell'abitazione, sono stati aggrediti dall'uomo con un coltello da cucina e, con difficoltà, lo hanno bloccato.

D.A., 34enne cittadino ucraino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza, lesioni e lesioni a Pubblico Ufficiale, ed inoltre è stato denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, danneggiamento e percosse.

