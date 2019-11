Napoli, armato di coltello tenta di rapinare un automobilista a Gianturco: preso dalla polizia

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso la rotatoria di via Gianturco perché un uomo aveva tentato di rapinare un automobilista minacciandolo con un coltello.

Gli agenti hanno raggiunto la vittima e, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato l’uomo nella vicina via L. Murialdo trovandolo in possesso del coltello. Renato Boccardi, napoletano di 40 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina aggravata, lesioni aggravate ed indagato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

