Gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato due soggetti a bordo di un’auto in corso Secondigliano.

Il passeggero, alla vista della Polizia, si è dato alla fuga a piedi in direzione di via Vittorio Emanuele III mentre il conducente è stato bloccato. Dario Donnino, 31enne napoletano, sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. presso la stazione dei Carabinieri di Ponticelli, ha dichiarato di aver dato un passaggio al fuggitivo per raggiungere Secondigliano.

Poco dopo, anche il secondo è stato bloccato dai poliziotti del Commissariato Scampia in piazza Zanardelli.

Salvatore Esposito, napoletano di 26 anni, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, cui era sottoposto, e resistenza a pubblico ufficiale.



