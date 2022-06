Polizia, controlli nella movida a Napoli, Nola e aree costiere: raffica di sanzioni

Controlli a Napoli e in provincia, a tappeto, Ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Decumani, Montecalvario, Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato controlli al centro storico, in zona Toledo e nel quartiere Vomero.

Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato Decumani nelle piazze San Domenico Maggiore e Bellini, in piazzetta Nilo, nelle vie Mezzocannone, Costantinopoli e dei Tribunali, in vico Carrozzieri e in largo Banchi Nuovi hanno identificato 147 persone, controllato 25 veicoli e contestato 9 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa. Inoltre, in via Toledo e zone limitrofe gli operatori hanno identificato 51 persone, controllato 5 esercizi commerciali e contestato 5 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa ed altresì rimosso 5 veicoli in divieto di sosta. Ancora, i poliziotti del Commissariato Vomero hanno effettuato controlli a San Martino, nelle vie Falcone, Scarlatti e Giordano e nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro dove hanno identificato 72 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, contestato 10 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata e rimosso un veicolo per divieto di sosta.

Infine, gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona delle spiagge e degli scogli di Mergellina, in particolare nell’area che va da largo Sermoneta fino a Borgo dei Marinari, dove sono state identificate 7 persone, mentre i poliziotti del Commissariato Posillipo, i finanzieri del Comando provinciale di Napoli e del Reparto Operativo Aeronavale e personale della Polizia Provinciale hanno controllato la zona di Marechiaro dove hanno identificato 60 persone e contestato 9 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e mancata revisione periodica.

Sempre nella serata di ieri gli agenti del Commissariato di Nola, i militari della Compagnia Carabinieri di Nola e personale della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Nola in particolare nelle zone della “movida”. Nel corso dell’attività sono state identificate 60 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, controllati 62 veicoli e 7 esercizi commerciali.

Inoltre ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Vecchia San Gennaro per la segnalazione di una donna che, al momento del pagamento, aveva consegnato alcune banconote false. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal titolare dell’attività commerciale il quale ha raccontato che, poco prima, una donna aveva richiesto un servizio di ricarica telefonica consegnandogli due banconote da 50 euro che, inserite nell’apposita apparecchiatura di verifica, erano risultate false; gli operatori hanno identificato la donna la quale ha riferito di averle prelevate da uno sportello bancomat ma, da un controllo effettuato presso l’abitazione, hanno rinvenuto all’interno di una cassaforte altri 2.000 euro in banconote dello stesso taglio, tutte risultate false. Una 35enne puteolana è stata denunciata per spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.