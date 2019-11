Gli agenti del Commissariato Pianura, durante un’attività investigativa hanno effettuato un controllo in via dell’Avvenire dove, nell'abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari, hanno rinvenuto 7,36 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e la somma di 30 euro, nascosti in una cassa stereofonica.

Vincenzo Castello, 35enne, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. © RIPRODUZIONE RISERVATA