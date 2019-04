Mercoledì 10 Aprile 2019, 15:06

Durante la festa della polizia al Maschio Angioino sono stati premiati, dal prefetto Carmela Pagano e dal questore Antonio De Iesu, i poliziotti che si sono distinti per le loro azioni di servizio. Eroi di tutti i giorni, che affrontano il pericolo per salvare chi è in difficoltà o portare a termine un'operazione di polizia giudiziaria: li abbiamo visti impegnati tra nubifragi, incendi, tentativi di suicidio, raid criminali. Questi i loro nomi, le onorificenze ricevute e le motivazioni ufficiali del premio.Con pronta determinazione e generoso slancio, intervenivano in soccorso di una donna che minacciava di lanciarsi nel vuoto dal secondo piano di un immobile tenendo in braccio la figlia di tre anni. Nella circostanza riuscivano ad afferrare al volo la bambina, che la malcapitata lasciava cadere nel vuoto e, successivamente, la stessa donna, evitando più gravi conseguenze. Straordinario esempio di alto senso del dovere e di elevate virtù civiche. Napoli, 17 agosto 2012Con pronta determinazione raggiungevano l’argine del fiume Po dove notavano la presenza di un giovane che, caduto in acqua veniva trasportato dalla corrente. Mentre uno illuminava la zona l’altro si immergeva nell’acqua gelida e raggiungendo il malcapitato, e caricandoselo sulle spalle. Successivamente, dopo aver lanciato una corda per agevolare il rientro a riva dell’altro operatore, avendolo visto in difficoltà lo raggiungeva in acqua ed insieme riuscivano a trarre in salvo l’uomo. Chiaro esempio di non comune senso del dovere e di elette virtù civiche. Torino, 18 novembre 2011Con pronta determinazione, non esitavano ad intervenire in soccorso di un ragazzo che minacciava di lanciarsi nel vuoto dal terrazzo del terzo piano di un edificio. Con enorme difficoltà riuscivano ad afferrare il malcapitato che tentava di lasciarsi cadere dalla balconata, riuscendo a trarlo in salvo. Chiaro esempio di senso del dovere e di elette virtù civiche. Napoli, 24 marzo 2011Evidenziando eccezionali capacità professionali, non comune determinazione operativa e sprezzo del pericolo espletavano un intervento di soccorso pubblico che culminava nel salvataggio di due persone, rimaste bloccate in un sottopassaggio, sul tetto di una macchina ormai sommersa dall’acqua a causa di un violento nubifragio. Chiaro esempio di abnegazione e coraggio. Nola, 17 giugno 2016Evidenziando eccezionali capacità professionali e sprezzo del pericolo espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di due malviventi, responsabili di concorso in tentata rapina aggravata dall’utilizzo delle armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato; nella circostanza, nel corso di un servizio di controllo del territorio motomontato, individuavano due soggetti a bordo di un motociclo, che tentavano di sfondare il vetro laterale di una vettura incolonnata nel traffico. Al termine di un pericoloso inseguimento, contromano e lungo una arteria stradale a scorrimento veloce, durante il quale il passeggero puntava al loro indirizzo diverse volte una pistola, raggiungevano due soggetti che venivano tratti in arresto. Chiaro esempio di abnegazione e alto senso del dovere. Napoli, 18 marzo 2016Dimostrando sprezzo del pericolo e senso del dovere, si distingueva in un intervento di soccorso pubblico che consentiva di trarre in salvo sette persone, rimaste intrappolate all’interno di un capannone avvolto dalle fiamme. Frattamaggiore 5 agosto 2015Nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio, nei pressi della fermata di un autobus, notavano uno straniero che inveiva nei confronti di alcune donne e bambini brandendo un coltello. Nella circostanza frapponendosi tra l’uomo armato e le persone presenti, consentivano alle stesse di porsi al riparo da ogni pericolo; a seguito di fase concitate lo disamavano traendolo in arresto per tentato omicidio, porto abusivo di arma da taglio, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Chiaro esempio di abnegazione e senso del dovere. Castel Volturno, 9 luglio 2015Evidenziando eccezionali capacità operative, incurante del pericolo, espletava un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di un cittadino magrebino, in stato di alterazione psicofisica, reo di aggressione e tentata rapina nei confronti di una donna, nonché di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; nella circostanza, si poneva all’inseguimento del malvivente il quale, dopo essere stato bloccato, tentava ripetutamente di colpire l’operatore con un grosso coltello. Chiaro esempio di abnegazione ed alto senso del dovere. Napoli, 8 aprile 2016Evidenziando eccezionali capacità professionali e sprezzo del pericolo espletavano una operazione di polizia giudiziaria che consentiva l’emissione di un decreto di fermo di quattro pregiudicati, tre dei quali assicurati alla giustizia e ritenuti responsabili a diverso titolo di tentato omicidio, associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi ed altri gravi reati. Nell’occorso venivano sequestrate numerose armi ed esplosivi e un notevole quantitativo di sostanza stupefacente. Chiaro esempio di attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo. Napoli, 24 gennaio 2016