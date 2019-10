Napoli: moto dei «falchi» contro autobus, due poliziotti in ospedale

Scontro contro un autobus dell'Anm per due Falchi della Questura di Napoli, finiti entrambi in ospedale. L'incidente che ha coinvolto i due poliziotti a bordo di una moto è avvenuto intorno alle 10.30 di questa mattina, in piazza Bovio, coinvolgendo il bus della linea R2.

Nello scontro, sono stati colpiti anche due motorini in sosta, ma oltre i poliziotti non ci sono stati altri feriti. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti della polizia municipale, intervenuta con una volante della Centrale Operativa Territoriale.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della postazione Municipio e Carlo III che hanno trasportato le vittime all'ospedale Cardarelli e al Cto. Entrambi i poliziotti non hanno riportato gravi traumi ma contusioni ed escoriazioni che non hanno necessitato del ricovero ospedaliero.



