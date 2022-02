Polizia locale di Napoli, il rapporto di gennaio: 112 verifiche a regolarità dei passi carrabili

Continuano le attività del nucleo di polizia amministrativa della polizia locale di Napoli che nel mese di gennaio ha svolto 112 verifiche finalizzate ad accertare la regolarità delle autorizzazioni amministrative relative ai passi carrabili.

A seguito dei sopralluoghi effettuati sul territorio della III, IV, VI e X Municipalità, sei utenti hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione con richiesta di autorizzazione in sanatoria, sono stati redatti 27 verbali di accertamento per l'evasione del canone il cui recupero avverrà attraverso il servizio comunale preposto al quale i predetti verbali verranno inviati e sono stati elevati 37 verbali in quanto senza la preventiva autorizzazione.