Sequestra carrozzeria abusiva nel Napoletano con centinaia di pezzi di ricambio

Lunedì 26 Novembre 2018, 14:37

AFRAGOLA - Sequestrata una carrozzeria abusiva sul corso Meridionale. Questa mattina è stata condotta una maxi operazione della polizia metropolitana, alla guida della comandante Lucia Rea. La carrozzeria, completa di autolavaggio, si estende su un'area di oltre 700 metri quadri. Qui, gli uomini della polizia metropolitana hanno trovato camion, centinaia di auto, di provenienza sia italiana che straniera e diversi pezzi di ricambio.L'attività al controllo della Provinciale è risultata sprovvista di autorizzazione, sia di emissione in atmosfera, che in fogna, inoltre al vaglio degli agenti ci sono anche abusi edilizi, per la possibilità che la destinazione urbanistica non sia compatibile con l'attività. È scattata una denuncia per il proprietario, B.B. 49venne di Cardito, per violazione di norme ambientali.Continuano i controlli della polizia provinciale come deterrente alla Terra dei Fuochi. Si susseguono sopralluoghi ad aziende che lavorano metalli ferrosi, pellame e industrie dell'area a nord di Napoli. Elena Petruccelli