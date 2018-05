Domenica 6 Maggio 2018, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2018 16:12

Aveva tentato di scippare il Rolex indossato da un turista thailandese, il 30enne napoletano arrestato dai poliziotti municipali dell' Unità Operativa Avvocata. La vittima dell' episodio, accaduto pochi giorni fa in piazza Salvo D’Acquisto, non ha necessitato di cure ospedaliere.Nonostante il forte shock, lo straniero 82enne, giunto a Napoli con una nave da crociera, è riuscito a imbarcarsi nuovamente e l' intervento degli agenti ha impedito che lo scippo fosse portato a termine.Il malvivente è stato deferito all’autorità giudiziaria assieme al complice A.T. di anni 19, incensurato ed entrambi, hanno avuto accesso al rito abbreviato. Il 30enne napoletano, L.D.G., è stato condannato ad una pena di 3 anni e sei di reclusione avendo già precedenti specifici mentre il complice A.T. è stato condannato ad anni due di pena sospesa.I poliziotti dell' Unità Operativa Poggioreale, invece, hanno svolto oggi azioni di controllo sul territorio, intercettando e sanzionando 10 parcheggiatori abusivi. Il monitoraggio è stato svolto su via Nuova Poggioreale, via Stadera, via Santa Maria del Pianto e piazza Arabia. Altrettanti controlli sono stati effettuati per le attività di vendita di fiori nell' area cimiteriale e per le soste irregolari. Sono stati emessi 60 verbali per parcheggi selvaggi.