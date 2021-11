Polizia Municipale di Napoli: controlli e segnalazione di infrazioni tra Garibaldi e Sanità

La Polizia Municipale ha effettuato negli ultimi giorni operazioni di controllo nel quartiere Sanità con particolare riferimento a via Foria, via Vergini e p.zza S. Vincenzo. 176 i controlli effettuati dagli Agenti Unità Operativa Stella e dal personale motociclista del Gruppo Intervento Territoriale che hanno riguardato soprattutto il rispetto delle norme del Codice della Strada per i veicoli a due ruote ma anche le verifiche nei confronti di attività commerciali in sede fissa ed ambulante.

Dai controlli sono scaturiti n. 89 verbali per infrazioni al Codice della Strada che hanno portato al sequestro di 23 veicoli di cui 11 ai fini della confisca, mentre 40 sono stati i verbali elevati per la sosta irregolare. Dalle verifiche alle attività commerciali sono scaturite 15 contravvenzioni per la occupazione abusiva di suolo pubblico ed un sequestro di 150 kg. di frutta e verdura perchè esposta ad agenti atmosferici con potenziale danno per la salute dei cittadini.

Dai controlli in zona Piazza Garibaldi, precisamente in Via Marvasi, Agenti della U. O. San Lorenzo, hanno intercettato un ciclomotore che era stato rubato poco prima in Corso Novara. Gli agenti sono riusciti anche ad arrestare il ladro, sorpreso mentre era intento a tentare di riciclare i proventi del furto ed identificato per un cittadino del Marrocco di anni 40 che è risultato gravato da numerosi precedenti e ordini di espulsione. L'uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria mentre il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario.