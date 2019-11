© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale di Napoli, in seguito ad una segnalazione giunta alla Sala Operativa per una lite in famiglia, sono intervenuti in un’abitazione didove hanno trovato M.G., 37 anni, che aveva appena aggredito laminacciandola di morte. I poliziotti hanno dunque arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia, minacce, lesioni e danneggiamento.