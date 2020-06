Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Vecchia San Gennaro a Pozzuoli una persona che, alla loro vista, ha cercato di rientrare frettolosamente in un palazzo. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo, Massimo D’Alterio, 42enne, e lo hanno arrestato per evasione poiché sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

