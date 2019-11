Rapina sala scomesse e tenta la fuga calandosi dal settimo piano: preso nel Napoletano

Gli agenti del Commissariato di Nola, in seguito ad un’accurata attività di indagine, sono risaliti all’autore di una rapina avvenuta il 27 ottobre scorso presso una sala scommesse in via SS7bis a Nola dove un uomo, armato di pistola e travisato da un passamontagna, si era introdotto asportando 7000 euro.

Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, gli investigatori hanno individuato il presunto rapinatore che è stato rintracciato presso la propria abitazione in via Nuova Bagnoli a Napoli.

L’uomo, alla vista della polizia, si è dato alla fuga calandosi da una finestra del settimo piano sul tetto dell’edificio adiacente, ma è stato bloccato nella tromba delle scale. A.P., 32enne napoletano, è stato sottoposto a fermo per rapina aggravata, convalidato dal Tribunale di Napoli.

