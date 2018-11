Poliziotti arrestano spacciatore al «Bronx» di San Giovanni

Martedì 6 Novembre 2018, 18:37

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giovanni-Barra hanno arrestato Costabile Antonio, 26enne , con pregiudizi di polizia ed inoltre già sottoposto alla misura della libertà vigilata , per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.I poliziotti , grazie ad una mirata attività info- investigativa hanno scoperto una fiorente attività di spaccio, nel quartiere denominato Bronx, dove il Costabile era ritenuto il gestore.Dopo vari appostamenti, gli agenti sono riusciti ad eludere le sentinelle poste in via Alveo Artificiale e raggiungere il piano dove il 26enne stava smerciando in cambio di soldi con un acquirente.Entrambi sono stati bloccati dai poliziotti.Indosso al Costabile sono stati rinvenuti 510,00 euro e da ulteriori accertamenti effettuati nell’abitazione sono stati trovati, all’interno di un mobile da cucina, 105,09 grammi di hascisc, 3,15 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.L’acquirente è stato denunciato amministrativamente mentre, Costabile Antonio è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Poggioreale