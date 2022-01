Poliziotti di Sorrento fanno compagnia ad anziano e gli lavano le stoviglie

Il signor Carlo, di 85 anni, ieri mattina si sentiva solo, così ha chiamato il commissariato della polizia di Stato di Sorrento e due agenti, in quel momento impegnati in servizio di volante, lo hanno raggiunto a casa dove, oltre a fargli compagnia, gli hanno dato una mano a lavare le stoviglie.

Prima di salutarlo e tornare al loro impegno quotidiano per il pattugliamento delle strade della penisola sorrentina, i poliziotti si sono assicurati che Carlo ricevesse il pranzo a domicilio e gli hanno consegnato una rubrica su cui hanno annotato i loro numeri di telefono in caso di necessità.