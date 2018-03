Poliziotti municipali in campo: pronto soccorso a un 84enne e blitz antiabusivisimo alimentare

Sabato 10 Marzo 2018, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 18:22

Un 84enne napoletano è stato colto da un malore improvviso questa mattina mentre si trovava nel mercato Caramanico, a Poggioreale nell’area mercatale distante pochi passi da piazza Garibaldi. L’anziano, residente a Portici, è caduto a terra in stato di incoscienza e non ha più dato cenni di vita, giacendo al suolo tra lo stupore e il timore dei passanti. Alcuni venditori, hanno allertato gli agenti dell’Unità Operativa Poggioreale della Polizia Municipale di Napoli.Gli agenti che si trovavano in zona per svolgere ordinarie attività di vigilanza e controllo proprio all’interno del marcato della zona orientale, hanno raggiunto il box all’interno del quale l’anziano era riverso a terra. I poliziotti municipali, hanno effettuato le prime manovre di pronto soccorso praticando per 3 volte il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale nell’attesa del servizio sanitario che era stato allertato da altri commercianti. L’uomo a seguito della prima assistenza prestata dagli agenti, ha cominciato a manifestare una leggera ripresa di respirazione regolare ed è stato affidato al personale medico dell’ambulanza che lo ha soccorso per trasferirlo in ospedale dove sono state stabilizzate le sue condizioni cliniche.Durante la mattinata, nei quartieri San Giovanni a Teduccio e Barra, invece, un’altra unità operativa della Polizia Municipale, comandata da Enrico Fiorillo, ha messo in campo una mega operazione anti abusivisimo alimentare col sequestro di 950 kg di frutta e verdura. I controlli degli agenti, che si sono concentrati su corso San Giovanni, via Ciccarelli e via Cupa San Pietro ma anche su stradine limitrofe a questi principali assi viari, hanno rilevato diverse tipologie di abusi sanzionati sia a livello amministrativo che pecuniario.Tra i verbali rilevati, la maggioranza delle anomalie riguardavano l’occupazione abusiva di suolo, l’esposizione della merce ad agenti chimi e atmosferici e le vendite senza alcuna autorizzazione, né ovviamente rispetto delle norme igienico sanitarie. Le multe sanzionate ammontano a un valore di circa 25mila euro oltre al sequestro di banchetti e attrezzature per la vendita, nonché la distruzione immediata della merce alimentare sequestrata, come previsto per legge.