Mercoledì 16 Ottobre 2019, 15:39

"Sono momenti di dolore autentico per me e per tutti i miei concittadini". Vincenzo Figliolia, il sindaco di Pozzuoli è da ieri mattina a Trieste per rendere omaggio ai due agenti della Polizia di Stato, il puteolano Pierluigi Rotta, ed il collega Matteo Demenego, uccisi in una sparatoria nella questura della città friulana.Qui ha incontrato anche i genitori del 32enne. "Ho portato l'ultimo saluto di tutta la città di Pozzuoli a questi ragazzi pieni di valori. Oggi a Pozzuoli abbiamo rispettato il lutto cittadino e ho chiesto che tutti gli edifici pubblici espongano la bandiera a mezz'asta. Alle ore 11 c'è stato un minuto di raccoglimento".Venerdì alle ore 10, nella chiesta di Lago Patria, si terrà l'estremo saluto a Pierluigi Rotta, la cui salma tornerà a Pozzuoli domani mattina con un volo di Stato.