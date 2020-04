Poliziotto ucciso a Napoli, il capo della Polizia Gabrielli a casa dalla famiglia di Apicella

Il capo della polizia Franco Gabrielli a casa del poliziotto ucciso lunedì notte a Napoli.



Inoltre il dirigente aggiunto della Polizia Penitenziaria Pasquale Colucci, in rappresentanza dell'amministrazione carceraria campana, si è recato stamattina davanti alla Questura di Napoli per esprimere il cordoglio del Corpo e del Dipartimento per la morte dell'agente scelto Apicella. «Ci congratuliamo con il comando ntp di Secondigliano - dichiarano il presidente del sindacato USPP Giuseppe Moretti e il segretario della Campania Ciro Auricchio - diretto dal dirigente aggiunto Pasquale Colucci che in giornata odierna in rappresentanza del corpo di polizia penitenziaria ha reso gli onori al collega della polizia di stato Pasquale Apicella tragicamente morto in servizio. La segretaria nazionale e regionale Campania USPP si unisce agli oneri resi al giovane collega deceduto ed esprime sentite condoglianze alla famiglia».

Ultimo aggiornamento: 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA