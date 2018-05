Pollena, una piazza a misura di bambino per ricordare Enzo Liguori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 23 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da domani a Pollena Trocchia una piazza pensata per i bambini sarà luogo della memoria per Vincenzo Liguori: uno spazio per ricordare l'uomo, il lavoratore onesto e il padre di famiglia, ucciso per errore da un proiettile vagante il 13 gennaio del 2011 nella sua officina meccanica a San Giorgio a Cremano. Fu colpito mentre stava lavorando, Vincenzo: i killer avevano sparato per uccidere un rivale ed un proiettile finì nell'officina. Vincenzo Liguori era il papà di Mary, giornalista del «Mattino». A lei, quel giorno, spettò l'atroce destino di raccogliere le prime notizie sul delitto e accorgersi poi che il dramma la stava colpendo al cuore.Sullo sfondo un regolamento di conti tra clan vesuviani: sette anni fa, i killer scesero in strada in via San Giorgio Vecchia a San Giorgio a Cremano, in sella ad una moto, per colpire Luigi Formicola, indicato come esponente del gruppo Abate, a sua volta in contrapposizione del gruppo dei Troia. I sicari spararono allora contro alcune persone che si trovano nei pressi di un circoletto ricreativo, colpiscono Formicola, ma un proiettile vagante colpì anche un uomo che stava facendo il suo lavoro, in un'officina a pochi metri dal circolo ricreativo: era Vincenzo, e il suo nome si aggiungeva all'elenco delle vittime innocenti della criminalità organizzata.«Abbiamo voluto dare il nome di Vincenzo Liguori a una piazza del nostro paese, pensata per essere frequentata soprattutto dai bambini, non solo per rendere omaggio a un uomo amato e stimato da tutta la comunità cittadina e per testimoniare vicinanza e sostegno alla sua famiglia, ma anche per dare un segnale di rifiuto della criminalità organizzata e di impegno a diffondere gli ideali di legalità e giustizia», spiega il sindaco di Pollena Trocchia, Francesco Pinto. Lo spazio è pensato soprattutto per i bambini, e attrezzato con giostrine, per far rivivere il sorriso pulito e onesto di Vincenzo Liguori. L'iniziativa, infatti, nasce da una delibera con cui la giunta comunale di Pollena Trocchia ha inteso lasciar traccia nella toponomastica cittadina dell'onesto lavoratore e padre di famiglia colpito a morte nel gennaio del 2011.