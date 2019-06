In camera da letto 70 grammi di droga: arrestato incensurato nel Napoletano

Venerdì 28 Giugno 2019, 13:42 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato un 35enne incensurato di Pollena Trocchia fermato in strada con una scatolina di latta contenente sei dosi di marjuana.Durante gli accertamenti, che sono stati estesi all’abitazione, è venuto fuori il resto: in camera da letto nascondeva un contenitore per alimenti nel quale conservava circa 70 grammi di droga.