Rapina con inseguimento show nel Napoletano: speronata l'auto dei carabinieri, due militari in ospedale

Martedì 28 Agosto 2018, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 16:43

POLLENA TROCCHIA - Auto speronate e carabinieri contusi dopo un inseguimento. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri nel comune di Pollena Trocchia dopo il tentativo di rapina in un supermercato. C.G., pregiudicato della zona noto alle forze dell'ordine, ha tentato una rapina a mano armata di coltello presso il supermercato Gescar in piazzale de Pini. Alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo si è dato alla fuga prima di riuscire a mettere a segno il colpo. Ad inseguire l’uomo a bordo della sua vettura, volanti dei carabinieri e della polizia municipale coordinate dai comandanti Massimo Barbieri e Alberto Baldissara. Durante la fuga una prima auto delle forze dell'ordine è stata speronata in via delle Ginestre. A Pollena, nei pressi dell’ospedale Apicella, il secondo impatto con un’altra vettura dei carabinieri che sono però riusciti a fermare l'uomo e a trarlo in arresto. Dopo l’inseguimento due militari che hanno riportato contusioni sono stati sottoposti a cure e controlli medici da parte dei sanitari 118.