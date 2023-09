Ti serve una pistola? Vai al Lavinaio. Cerchi droga? La trovi al Lavinaio. Vuoi fare sesso a buon mercato? Imbocca il dedalo di viuzze dietro Porta Nolana, lì c’è tutto quello che cerchi: giovanissime biondine, ma anche belle more in carne. Chi cerca, trova.

Vademecum della illegalità alla portata di tutti: persino dei minorenni che vogliano comprare o vendere un’arma, come dimostrano le parole del 16enne reo confesso dell’omicidio di Giovanni Battista Cutolo, avvenuto lo scorso 31 agosto in piazza Municipio: «Vedo tutti i giorni sparare, dalle parti mie, ai Quartieri spagnoli. La pistola? L’abbiamo trovata sotto a una macchina, me l’ha data “omissis”, l’ho presa io, perché volevo venderla nella zona di “Sopra le mura”. Cioè al Lavinaio. La parola magica resta sempre la stessa: “‘Ncopp e’ mura”, “sopra le mura”, un quadrilatero compreso a ridosso diel corso Umberto, il corso Garibaldi, piazza Mercato e Porta Nolana. Ed è qui che nelle ultime ore si è concentrata l’attenzione investigativa dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. Chi cerca, trova: e così, durante le perquisizioni, di vicolo in vicolo, di basso in terraneo abbandonato, alla fine è stato identificato anche il poligono di tiro della “paranza” dei Mazzarella che controllano l’area.

I criminali che controllano la zona non se l’aspettavano, questa “picchiata” dei carabinieri. Normalmente i blitz scattano alle prime luci dell’alba. Ma stavolta le divise dei militari della compagnia Stella, con una aliquota della Cio (Compagnia di intervento operativo) del Battaglione Campania arrivano, a sorpresa, poco dopo le dieci del mattino.

Per comprendere il senso dell’intervento, e la sua importanza, bisogna però fare un passo indietro per raccontare l’importanza strategica del Lavinaio per la criminalità organizzata.

Qui detta legge il clan Mazzarella, che della zona a ridosso di piazza Mercato fa da sempre uno dei suoi fortini spesso impenetrabili. Non c’è attività legale o illecita che sfugga al controllo della camorra. Qui tutti devono pagare il pizzo, dai piccoli bottegai alla filiera di pescherie che fanno del “Sopra le mura” uno dei crocevia più rinomati della vendita al dettaglio dei prodotti ittici; il “pizzo” viene ovviamente imposto ai piccoli spacciatori di hashish, cocaina, marijuana e kobrett, come alle straniere che si prostituiscono 24 ore su 24 nei luridi bassi che ormai nemmeno i napoletani indigenti vogliono più abitare.

Le stradine che si dipanano da via Lavinaio hanno nomi antichi. Vico Zite, vico Grazie a Sopramuro, Colonne al Lavinaio, vico Pergole: in questo reticolo si consumano quotidianamente ogni sorta di violenza, furto, rapina, taccheggio, spaccio di stupefacenti, estorsioni, contraffazione e produzione illecita di articoli poi immessi sul mercato, anche quello legale. Sempre qui, solo poche settimane prima della vittoria del campionato del Napoli, la camorra diede ordine di iniziare a sfornare decine di migliaia di “shopper” con l’immagine impressa del terzo scudetto. Nessuno sfugge alla legge dei Mazzarella.



C’è anche il pastore tedesco “Neo” a mettere il bastone tra le ruote dei camorristi. Quando i carabinieri cinturano il Lavinaio il cane antidroga inizia a fiutare, ma ancora nessuno può immaginare dove riuscirà a condurre gli investigatori. Si scruta ovunque: sotto i parafanghi delle macchine parcheggiate (dove spesso la camorra nasconde anche le armi pronte a sparare) e nella fila infinita di altarini e spazi votivi, altrettanto utilizzati per nascondere le dosi di droga già confezionate per la vendita.

“Neo” però trascina il suo istruttore verso un portoncino che si apre su un vicoletto non lontano da Porta Nolana, imbocca un budello che porta su uno slargo che sembra uno sversatoio, una discarica. Tra rifiuti di ogni genere e cassette di pesce abbandonate, trova - nascosto all’interno di un ombrellone abbandonato - un chilo e mezzo di hashish suddiviso in panetti da cento grammi, oltre a 560 grammi di marijuana pronti per lo spaccio. Sequestrato tutto il materiale, incluso un coltello sulla cui lama è rimasto lo stupefacente, usato dunque solo pochi minuti prima da qualcuno per tagliare l’hashish.

Il ritrovamento induce i militari ad allargare il raggio del sopralluogo. Le divise scavalcano alcune paratie in ferro e si ritrovano in un secondo slargo dove - oltre a un silenzio irreale - si avverte un lezzo di morte, di carne in putrefazione. E qui avviene la scoperta del poligono di tiro utilizzato dai camorristi. È il poligono dei killer del clan Mazzarella e dei baby criminali che qui si iniziano al “battesimo del fuoco”, come dimostrano i colpi di pistola contro alcune saracinesche trasformate in colabrodo. E non solo. Pochi secondi dopo, la macabra scoperta del nostro fotografo: i resti di due poveri gatti, presi evidentemente come bersagli da chi si esercitava.

In questa enclave di illegalità diffusa c’è spazio anche per altri controlli. Manca poco a mezzogiorno, ma nei terranei umidi di questi vicoli l’esercizio del mestiere più antico del mondo è in piena attività. Gli usci delle “camere dell’amore” a buon mercato si riconoscono da un particolare: un adesivo circolare con l’immagine di Topolino. Il cliente sa che dove compare Mickey Mouse, insomma, può bussare e andare sul sicuro.

Fugge chi riesce ad accorgersi della presenza dei carabinieri. Decine di persone vengono controllate e identificate, e c’è il sospetto che nel tariffario delle ragazze (in prevalenza straniere) che si prostituiscono possa essere compreso anche l’acquisto di sostanze stupefacenti. A due passi da uno di questi squallidi stanzini con bagno annesso giacciono, svuotati, ben due portafogli: il bottino di qualche delinquente specializzato in rapine o furti con destrezza, che nella zona della Ferrovia non mancano mai.