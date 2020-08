Pomei, fermato uomo nel Parco Archeologico in orario di chiusura al pubblico

Si è introdotto nel Parco Archeologico di Pompei in orario di chiusura al pubblico ma è stato individuato dal personale del Parco che hanno allertato i carabinieri che lo hanno fermato. La persona non deteneva alcun oggetto, tantomeno di interesse archeologico. I carabinieri, dopo aver constatato l'assenza di danneggiamenti ai resti archeologici, hanno avviato, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, un'indagine per precisare la dinamica dell'accaduto.

