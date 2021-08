Pomeriggio di fuoco a Pompei: le fiamme distruggono una serra di piante grasse

Pomeriggio di fuoco nella città degli Scavi: le fiamme hanno divorato una serra di piante grasse. Gli inquirenti seguono la pista dolosa. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per piu di due ore, e chiesto l'intervento di tre autobotti, per spegnere l'incendio che, oltre a bruciare la serra, ha rischiato di lambire le abitazioni di via Molinelle.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, agli ordini del colonnello Gaetano Petrocelli, e i carabinieri diretti dal luogotenente Angelo Esposito, per mettere in sicurezza l'area interessata dal vasto incendio. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dai caschi rossi, le fiamme si sarebbero sviluppate in una baracca di legno, per poi lambire la serra fino a distruggerla. Momenti di panico tra i residenti, alcuni colti da malore, che hanno temuto che le fiamme altissime potessero raggiungere, anche, le loro abitazioni.