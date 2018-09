Giovedì 27 Settembre 2018, 08:33

Pomigliano d'Arco. Assalto all'istituto di credito "Credit Agricole" di piazza santa Agnese a Pomigliano. Ignoti nella notte hanno fatto saltare il dispositivo bancomat probabilmente utilizzando dell'esplosivo. Al momento non si conosce l’ammontare del denaro depositato presso lo sportello e portato via dai rapinatori, sicuramente una squadra attrezzata e composta da "professionisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Da quei fotogrammi potrebbero venir fuori utili elementi per risalire ai componenti della banda.