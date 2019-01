Mercoledì 9 Gennaio 2019, 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 25enne di San Sebastiano al Vesuvio, Alfredo Carotenuto e un 21enne di Ponticelli, Raffaele Aprea, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna.Nella notte hanno rubato una Fiat Panda che un 24enne aveva parcheggiato sotto casa a Pomigliano, poi si sono allontanati passando per il centro cittadino.E proprio per il modo in cui stavano tentando di dileguarsi sono stati notati dai carabinieri che li hanno visti sorpassare tutte le auto in coda in via Roma e nel farlo erano a fari spenti, alle 2 di notte.i due sono stati fermati e controllati: nel giro di pochi minuti è stato accertato che l’auto era rubata e i ragazzi sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso.l’auto è stata restituita all’avente diritto.Gli arrestati sono in attesa di rito direttissimo.