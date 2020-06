LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non ci ha insegnato nulla il caso di Arturo, il ragazzo quasi sgozzato a Napoli tre anni fa: ora qui ci può scappare il morto». È il grido di aiuto lanciato attraverso i social da diversi genitori di Pomigliano, dopo la scorribanda - l'ennesima - di una baby gang che domenica sera ha aggredito due minorenni. Le vittime sono state subito soccorse da un'ambulanza del 118 e da ben quattro pattuglie dei carabinieri. Per fortuna hanno rimediato soltanto un grande spavento i due ragazzini, uno dei quali è il figlio di un consigliere comunale di maggioranza che ha descritto l'episodio via web. L'altro ragazzo aggredito avrebbe rimediato qualche ceffone e un paio di calci. «È stata solo una lite e nessuno ha denunciato», sdrammatizzano i carabinieri. Ma il caos generato dalla bravata dei soliti ragazzi violenti ha creato molta ansia ed apprensione in città.immediatamente dopo la fine del lockdown, si è consumato in via Petrarca, una strada appena ristrutturata e attrezzata dal Comune con panchine, aiuole e una piccola ma accogliente isola pedonale. A pochi passi da qui c'è una scuola media finita qualche anno fa al centro di un'altra vicenda di bullismo, quando cioè una gang di ragazzini, attraverso un ordine giunto via wathsapp dall'interno della scuola, mise a segno in mezzo alla strada un pestaggio ai danni di un alunno tredicenne. «I violenti sono sempre gli stessi, li abbiamo fermati più volte ma purtroppo le leggi sui minori non ci danno la possibilità di perseguirne i reati efficacemente», lo sconforto del comandante della polizia municipale di Pomigliano, il colonnello. Uno sfogo piuttosto articolato e motivato. «Per procedere all'arresto di un minore è necessario che abbia compiuto atti molto gravi o efferati. Altrimenti si procede con una denuncia a piede libero, che però equivale al nulla in quanto la denuncia si estingue al compimento della maggiore età da parte del denunciato. Ultimamente abbiamo preso uno di questi ragazzi alla guida di un'auto rubata ma il provvedimento più severo che è stato possibile prendere è stato quello di affidarlo ai suoi stessi genitori».Cresce il senso di impotenza, che domenica sera ha indotto un genitore a proporre sui social il ricorso a ronde notturne. Restano testimonianze da brivido. «Mio figlio è stato aggredito da sei ragazzi più grandi di lui senza motivo, teppisti», ha scritto, consigliere comunale e papà di uno dei due minorenni aggrediti in via Petrarca: «Mi hanno riferito che sono ragazzi che frequentano la piazza già da tempo dando fastidio a tutti». «Mi sono trovata a passare poco prima ed è stato imbarazzante vedere dei quindicenni atteggiarsi a boss - racconta poi- è allucinante vedere come giocano a fare i camorristi». Non è finita. «È vergognoso - aggiunge- queste baby gang sono pericolosissime. Ho visto un'aggressione nel parcheggio della villa comunale di Pomigliano: venti ragazzini con bottiglie e pietre contro un signore con la moto. Ho provato a mettermi in mezzo ma ho dovuto chiamare per forza i carabinieri: erano in troppi e troppo pericolosi».