Sabato 3 Novembre 2018, 16:37 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 14enne di Pomigliano è stato sorpreso dai carabinieri della locale stazione e della tenenza di Casalnuovo in via Vittorio Emanuele in possesso di 5 grammi di crack, 3 di hashish e mezzo grammo di cocaina, il tutto diviso in dosi. Dopo le formalità è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei a Napoli.