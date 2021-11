Rispuntano i casi di coma etilico durante la movida nel Napoletano. Venerdi sera, a Pomigliano, in piazza Mercato, una ragazza minorenne è stramazzata al suolo dopo aver bevuto una serie di cicchetti venduti da un bar a prezzo stracciato, a soli 50 centesimi ciascuno. Lo stesso bar vendeva birre a un euro. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Pomigliano, diretti dal comandante Valerio Scappaticci.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoletano ucciso in Messico, parte il processo contro un... I CONTROLLI Presi i borseggiatori di piazza Dante identificati con i video... I CONTROLLI Napoli, Ponticelli: rinvenute dai carabinieri droga e una pistola...

Purtroppo non è stato possibile rianimare subito la giovane per cui è stato necesario trasportarla in ambulanza all'ospedale del Mare, nel quartiere napoletano di Ponticelli. Qui i medici sono riusciti a rimettere in sesto la giovane pomiglianese, 16 anni, che è stata dimessa dal nosocomio il giorno dopo. Lunedi scorso i genitori della ragazza hanno quindi sporto denuncia contro il titolare del bar, accusato di aver somministrato o comunque favorito la somministrazione di alcolici anche ai giovani minorenni. I carabinieri hanno chiesto e ottenuto dal Comune di Pomigliano la chiusura del bar, che si trova a piazza Mercato, epicentro della movida nel territorio a oriente di Napoli. Ora il titolare dell'esercizio commerciale, una sorta di circoletto in cui si vedeva di tutto, è indagato.