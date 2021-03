Pomigliano, boom di contagi: il sindaco chiede al Prefetto l'esercito in strada

Ottantanove contagi in tre giorni e due persone decedute a Pomigliano D'Arco, hanno spinto il sindaco Gianluca Del Mastro a scrivere al Prefetto per chiedere l'invio di forze anche militari, e ad annunciare anche il ripristino del divieto per i minori ad uscire senza un maggiorenne. A Pomigliano, attualmente si registrano 326 contagiati, dei quali tre sono ricoverati in ospedale.

«Chiediamo che più risorse e più forze, all'occorrenza anche militari - ha scritto Del Mastro - vengano impegnate, in accordo con quelle già presenti sul territorio, per evitare che la naturale tendenza alla socialità, comprensibile dopo un anno di isolamento, si tramuti in un veicolo potente di diffusione del virus. La nostra città si è dotata di un importante centro vaccinale, che da oggi funziona a pieno ritmo. Auspichiamo che tutto questo impegno non vada disperso, e che il supporto di altri uomini e mezzi possa contenere questa nuova e speriamo ultima ondata pandemica».

Il sindaco, infine, ha spiegato di aver dato fondo alle risorse straordinarie per tenere in strada i vigili urbani anche in turni serali, e che nonostante l'impegno anche delle altre forze dell'ordine, non si riesce a controllare il territorio vasto circa 12 chilomentri quadrati. Del Mastro, infine, ha annunciato che si appresta a riemettere l'ordinanza che vieta ai minori di uscire in strada senza accompagnamento di un maggiorenne nelle ore pomeridiane e serali.

