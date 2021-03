Pomigliano, controlli a tappeto dei carabinieri: 14 multati e 4 veicoli sequestrati

I militari della compagnia di Castello di Cisterna hanno identificato complessivamente 88 persone e controllato 65 veicoli: 14 le persone multate per violazioni al cds e 4 i veicoli sequestrati perché sprovvisti di copertura assicurativa. Un 27enne è stato denunciato per guida senza patente.

Già sanzionato in passato, è stato controllato alla guida di un suv di grossa cilindrata. Massima attenzione ai complessi di edilizia popolare dove sono stati predisposti numerosi posti di controllo. 8 le persone sanzionate per violazioni alla normativa anti-contagio: 4 di queste, residenti in altro comune, erano a Pomigliano senza alcuna valida giustificazione.