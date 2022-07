Minaccia la moglie e, alla vista dei poliziotti che sopraggiungono in casa, si scaglia contro di loro: li aggredisce e, solo dopo una colluttazione, viene bloccato.

L'aggressione per futili motivi. Per questo, il 39enne di Pomigliano d’Arco con precedenti di polizia finisce in arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.ì