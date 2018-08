Disagi e proteste nel corso della notte a Pomigliano d'Arco a causa di un improvviso blackout che si è protratto per più di tre ore. A rimanere senza corrente sono state decine di famiglie del centro storico, la stessa zona dove nelle scorse settimane un altro blackout era durato addirittura 12 ore. I disagi sono stati particolarmente gravosi per le famiglie con neonati e anziani, ma si segnalano anche ascensori bloccati e allarmi in tilt per l'intera notte. Diversi utenti riferiscono di non avere avuto alcuna informazione sul guasto dagli operatori di Enel energia.

Sabato 4 Agosto 2018, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA