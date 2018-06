Lunedì 4 Giugno 2018, 20:03 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 20:03

Fca apre la procedura per passare dai contratti di solidarietà alla cassa integrazione per i lavoratori dello stabilimento automobilistico di Pomigliano d'Arco. È quanto si apprende da fonti sindacali, che sottolineano anche di aver già avanzato una richiesta di incontro urgente per «affrontare le ricadute industriali dello stabilimento campano», dopo il Capital Market day del Lingotto svoltosi a Balocco la scorsa settimana.Secondo indiscrezioni, la procedura sarebbe stata avviata per consentire all'azienda di poter effettuare i lavori di ristrutturazione degli impianti per avviare la produzione della vettura di gamma premium destinata allo stabilimento campano, impossibili in caso di pieno funzionamento della fabbrica. I contratti di solidarietà attualmente in vigore nello stabilimento riguardano oltre la metà degli oltre 4500 addetti.