Pomigliano, il generale La Gala nei luoghi dello sfregio a Salvo D'Acquisto: «Lui simbolo del nostro amore per gli italiani»

“Salvo D’Acquisto è un simbolo, è l’amore che tutti i carabinieri nutrono per gli italiani”. Sono le parole pronunciate oggi dal comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, il generale Canio Giuseppe La Gala, davanti al piedistallo dal quale nella notte tra domenica e lunedi due giovani, uno dei quali minorenne, hanno trafugato la statua in bronzo dedicata al vicebigradiere dei carabinieri truicidato dai nazisti nel 1943, Salvo D’Acquisto. La statua si trovava collocata da 21 anni nella piazzetta di Pomigliano dedicata al carabiniere eroe ma con un’indagine fulminea i carabinieri sono riusciti a ritrovarla, poche ore dopo il furto, lunedi sera. Intanto verso mezzogiorno La Gala ha voluto simbolicamente celebrare il ritrovamento e la contestuale scoperta dei responsabili (entrambi i delinquenti in erba, di 18 e 17 anni, sono stati denunciati e ora sono in attesa di giudizio) recandosi di persona nei luoghi del trafugamento, proprio mentre i carabinieri stavano dando vita a un’imponente operazione di controllo del territorio. Il generale è rimasto per alcuni minuti davanti al piedistallo dal quale la statua è stata divelta e dove poco dopo il trafugamento un passante, rimasto anonimo, ha voluto apporre la bandiera tricolore.

“La gente di Pomigliano – ha aggiunto il comandante dei carabinieri di Napoli e dell' intera area metropolitana - ha compreso la gravità di quanto successo perché da tempo c’è una devozione per Salvo D’Acquisto. Qui hanno dedicato a lui una statua e una piazza”. La Gala (per l’occasione accompagnato dal capitano Marco Califano, comandante della compagnia di Castello di Cisterna, e dal maresciallo Valerio Scappaticci, comandante della stazione di Pomigliano) ha voluto anche rivolgere un pensiero al mondo giovanile partenopeo, spesso coinvolto in drammatici episodi di criminalità. “Stiamo colloquiando con i giovani anche attraverso la didattica a distanza – racconta il generale dell’Arma - la scuola è fondamentale: da sempre tentiamo di far comprendere ai ragazzi che le regole non vanno viste come un’imposizione ma che vanno interiorizzate”.