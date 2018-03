Venerdì 30 Marzo 2018, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 10:09

La web tv del Comune di Pomigliano d'Arco racconta la vicenda dell'Enam, la società partecipata del Comune che si occupa della raccolta dei rifiuti e non solo. E' La storia travagliata, ma a lieto fine, della società del Comune che si occupa di igiene e decoro urbano. Dai debiti e le sperequazioni, lo spauracchio del fallimento, la dura fatica per rimettere i conti in regola, la nuova organizzazione aziendale, fino alla rinascita del servizio offerto ai cittadini, con la raccolta differenziata (che sfiora il 70%) ed un'isola ecologica (in via Gorizia) all'avanguardia.