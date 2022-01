Pomigliano, al liceo Matilde Serao parte la sperimentazione: il liceo economico e sociale in quattro anni

Il liceo Matilde Serao è stato autorizzato alla sperimentazione del corso quadriennale nell'ambito dell'Indirizzo di Scienze umane opzione economico sociale. Il progetto del Serao è l'unico della Campania al quale è stato concesso la sperimentazione.

«Si tratta di un progetto di sperimentazione fortemente innovativo che l'Istituto ha scelto di declinare sul Liceo Economico sociale per le caratteristiche del suo profilo: è il Liceo della contemporaneità quindi aperto a stimoli e metodologie innovative che soddisfano le esigenze di chi si appresta ad entrare in un mondo dinamico in continua e veloce trasformazione. Proprio per questa sua vocazione alla contemporaneità, dinamicità e internazionalità il Liceo Economico Sociale meglio si presta a soddisfare le richieste di innovazione tecnologico-didattica attraverso una progettazione flessibile per competenze e metodologie laboratoriali. Il percorso quadriennale proprio per la profilatura progettuale punta allo sviluppo dell’interdisciplinarità attraverso una approfondita lettura della contemporaneità globale e delinea un indirizzo di studi dinamico, allineandosi ad altri Paesi dell’Unione Europea e ai Licei italiani all’estero, che prevedono un percorso della durata di 4 anni. Il Liceo Economico Sociale quadriennale promuove un ottimo metodo di studio e fornisce una preparazione completa, che permette di iniziare qualsiasi percorso di studio universitario e/o di accedere al mondo del lavoro a soli 18 anni», spiega la dirigente Luisa Patrizia Milo.

