Pomigliano, a spasso con crack e marijuana: arrestate due spacciatrici

Due ragazze in manette per droga a Pomigliano d'Arco. I militari dela Tenenza di Casalnuovo ieri hanno bloccato in via Tufano due ragazze mentre cedevano diverse dosi di stupefacente ad alcuni acquirenti del posto.



Le perquisizioni, personali e domiciliari, hanno portato al rinvenimento e sequestro di 4 dosi di crack e 3 di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 130 euro in contante ritenuti provento di attività illecita. La due sono state arrestate. Si tratta di Maria Maddalena L., 23enne, di Pomigliano, e Rosa B., 20enne, anche lei di Pomigliano, incensurata.



l giudice ha convalidato gli arresti e disposto per entrambe l’obbligo di dimora a Pomigliano e la permanenza in casa dalle 17 alle 24.

Sabato 21 Ottobre 2017, 10:31

