Alimenti senza tracciabilità, scatta il sequestro nel Napoletano

Alimenti senza tracciabilità e soppalco adibito a deposito completamente abusivo. È quanto hanno scoperto i carabinieri forestali della stazione di Marigliano, unitamente a personale dell'Asl Uopc 1 di Marigliano, in un supermarket al centro di Pomigliano D'arco. I militari, con il personale sanitario,nell'ambito di controlli mirati alla corretta tracciabilità degli alimenti , hanno controllato il market situato nel centro della città rinvenendo circa 60 kg di prodotti dolciari e da forno privi di ogni elemento utile a farne risalire la corretta tracciabilità dei prodotti utilizzati per produrli. Nel corso dell'ispezione, hanno poi notato nei locali retrostante il punto vendita un soppalco adibito a deposito di alimenti risultato completamente abusivo ed al quale si poteva accedere grazie all'utilizzo di una pedana montacarichi priva di ogni requisito di sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo stesso soppalco risulta costruito da tabelle in legno non fissate ma solo appoggiate su travi e sulle quali erano stati apposti scaffali con alimenti all'interno. Lo stesso montacarichi, utilizzato dai dipendenti per accedere al deposito, presentava il cavo d'acciaio portante in più punti sfiorato e con cavi elettrici rattoppati da nastro isolante. I militari hanno dunque proceduto al sequestro penale del montacarichi,a tutela della salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e il sequestro di 60 kg di prodotti privi di tracciabilità. Deferito in stato di libertà il titolare dall'attività al quale è stata comminata una sanzione amministrativa di 1500 euro

APPROFONDIMENTI COVID-19 Il Covid viaggia con i cibi surgelati? Virus su granchi dal Cile, la... LA PASQUETTA Napoli, carabinieri forestali mobilitatiper controllo delle aree... IL BLITZ Fiumicino, scarafaggi e cibo per terra: sigilli a un ristorante cinese