Pomigliano: rapina all'ufficio postale, trovato il furgone del raid

Martedì 19 Marzo 2019, 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pomigliano d'Arco. Rapina all’ufficio postale di via Ercole Cantone, a Pomigliano d’Arco. Ladri in fuga con il bottino. Ritrovato dai militari il furgone usato dalla banda di rapinatori lungo la strada statale 162 nel territorio di Cercola. Ora è caccia alla banda. Il colpo questa mattina, intorno alle 8 e trenta. Un uomo, armato di pistola e con volto parzialmente travisato, da quanto finora ricostruito, grazie alle testimonianze raccolte e soprattutto dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, si è introdotto all’interno degli uffici attraverso l’ingresso secondario, nell’area dedicata allo smistamento dei pacchi, probabilmente per evitare che i sistemi di sicurezza rilevassero l’arma, poi, una volta raggiunti gli sportelli, sotto la minaccia della pistola, si è fatto consegnare tutto il denaro presente nelle casse. Racimolato il bottino, che resta ancora da quantificare, si è dato alla fuga con un furgone bianco che lo attendeva all’esterno ed alla cui guida c’era il suo complice. Immediate sono scattate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna (diretti dal Capitano Tommaso Angelone), che in poco tempo hanno rinvenuto, abbandonato lungo la statale, nel comune di Cercola, il mezzo completamente vuoto. Ma ora è caccia ai malviventi.