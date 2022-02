Pomigliano, romeno ruba la marmitta da un'auto in sosta: inseguito e arrestato

Un immigrato di nazionalità romena è stato arrestato dai Carabinieri a Pomiglianio d' Arco, dopo un inseguimento. I militari lo hanno notato mentre, insieme ad un complice, stava smontando la marmitta catalitica di un' auto in sosta in via Leopardi.

L' uomo, di 44 anni, già denunciato in passato, è fuggitto in auto ma è stato bloccato dopo un inseguimento.. Il suo complice è riuscito a fuggire, ma i carabinieri sono sulle sue tracce.. I militari hanno sequestrato sull' auto ferri da scasso e tre catalizzatoti rubati per rivendere il palladio, di cui sono fatte.