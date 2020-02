LEGGI ANCHE

Pomigliano d'Arco. A Pomigliano gli agenti del locale comando di Polizia Municipale, diretti dal comandante Luigi Maiello, hanno denunciato duedell'ex Circumvesuviana , ora pista ciclabile, prolungamento di via Alfa Romeo.I due, entrambi quattordicenni, sono stati individuati grazie ad una mirata attività investigativa scattata a seguito di numerose segnalazioni giunte al comando dei vigili.che avevano appena colpito un'auto in transito, fortunatamente senza danni per i passeggeri a bordo. I due minori sono stati deferiti all'autorità giudiziaria presso il tribunale dei minori. Sequestrate le pietre rinvenute lungo la carreggiata.