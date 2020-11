Pomigliano, terrore a Contrada Guadagni: ladri in azione in casa in pieno giorno

Cresce la paura tra i residenti di Contrada Guadagni a Pomigliano d'Arco , dove nelle ultime settimane si sono moltiplicati i furti negli appartamenti in pieno giorno e con persone presenti in casa. A lanciare l'allarme gli stessi cittadini presi di mira dai topi d'appartamento, e che lo scorso anno avevano anche organizzato ronde e un gruppo whatsapp con il quale si avvertivano tra loro in caso di presenze strane nella zona. Ed ora i residenti chiedono aiuto all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Del Mastro, per l'installazione di un sistema di videosorveglianza che sia di supporto alle forze dell'ordine.

«La scorsa settimana sono entrati in due appartamenti tra le 17,30 e le 18 - spiegano alcuni cittadini - mentre i carabinieri raccoglievano le testimonianze di un cittadino derubato, poco distante i ladri erano al lavoro in un altro appartamento, abitato da una persona anziana e da un disabile. Non possiamo vivere nella paura. Ormai questi balordi entrano in pieno giorno, e dato il periodo di pandemia, molte persone sono a casa e rischiano di incrociare i malviventi nei propri appartamenti. L'anno scorso i ladri portarono via anche alcuni sistemi privati di videosorveglianza, non sappiamo più che fare«.

I cittadini hanno esternato i propri timori anche al sindaco Gianluca Del Mastro, al quale avevano chiesto un impegno concreto durante l'ultima campagna elettorale. E Del Mastro assicura di aver già presentato un progetto di videosorveglianza al Ministero dell'Interno. »Un progetto molto accurato - ha spiegato il sindaco - stiamo aspettando che sia approvato e finanziato. Si tratta di un sistema in grado di fare il riconoscimento facciale e delle targhe, in modo da poter risalire facilmente agli autori dei reati. Al momento, però, non posso far altro che chiedere una maggiore sorveglianza alle forze di polizia«. Del Mastro, infine, sottolinea che domani continueranno anche le prove di selezione per altri 10 vigili urbani che andranno ad incrementare l'organico della polizia municipale, e quindi »anche a garantire maggiori controlli per la sicurezza dei cittadini«.

