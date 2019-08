Pomigliano, coppia spaccia crack dal finestrino dell'auto

Sabato 24 Agosto 2019, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2019 16:11

I poliziotti del commissariato di Nola hanno eseguito un servizio antidroga a Pomigliano d’Arco. Mercoledì sera hanno bloccato una coppia di coniugi intenti a spacciare al corso Vittorio Emanuele. I due, a bordo della propria auto,sono stati sorpresi mentre l’uomo ha consegnato una dose di crack ad un acquirente ricevendo in cambio una banconota da 20 euro che ha consegnato alla moglie seduta in auto.Gli agenti hanno rinvenuto nella borsa della donna 40 euro e due pezzi di hascisc ed hanno arrestato la coppia di napoletani, V.P. di 36 anni e A.T.di 32anni, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.Ieri sera è stato eseguito un controllo presso un’abitazione in via Capitano: la porta dell’appartamento è stata aperta da un uomo che ha tentato di liberarsi di alcune dosi di cocaina gettandole nel water. Tre sono state recuperate dai poliziotti.L’uomo, M.B. , 32enne originario di Foggia con precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanza stupefacente