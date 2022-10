Pompei, 20mila fedeli alla Supplica: preghiera per la pace in Ucraina

Pompei, 20mila fedeli ai piedi della Madonna del Rosario per recitare la Supplica. Papa Francesco da piazza San Pietro ha salutato i pellegrini di Maria riuniti in piazza Bartolo Longo, invitando il mondo a recitare il Rosario. L'omelia del cardinale Lazzaro You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero che ha presieduto la celebrazione sul sagrato, è stata interamente impostata sulla necessità di riportare la pace in Ucraina.