Nel cuore di Pompei con una bottiglia di vetro: arrestato immigrato marocchino

Sabato 25 Agosto 2018, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POMPEI - Notte di terrore e violenza nella movida pompeiana: extracomunitario minaccia i clienti dei locali del centro con una bottiglia di vetro rotta. L'uomo aggredisce i carabinieri con calci e pugni e lancia contro di loro la bottiglia. Dopo un inseguimento e una colluttazione con i militari il marocchino 26enne è stato arrestato.Brandendo una bottiglia di vetro rotta, l'uomo ha minacciato di morte i clienti dei bar e ristoranti ubicati in prossimità della piazza. L'intervento dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Torre Annunziata ha evitato il peggio. Alla vista dei militari dell'Arma, Zakaria Badda ha lanciato contro di loro la bottiglia ed è fuggito. Rincorso e bloccato, ha continuato a opporre resistenza ai militari aggredendoli con calci e pugni. È stato alla fine tratto in arresto per lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.