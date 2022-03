Pompei, avvistato un lupo lungo le rive del Sarno

Un lupo si aggira per le strade di Pompei. Il freddo e la mancanza di cibo deve aver spinto il lupo a lasciare il suo habitat, probabilmente i boschi del monte Faito, e ad avventurarsi fino a Pompei, in via Macello, attirato, appunto, dagli odori che provengono dal macello comunale. Spaventato dalle luci e dai rumori delle auto è scappato via, verso via Ripuaria in direzione Scafati. È la prima volta che un lupo si spinge fino alla città degli Scavi. Le autorità competenti invitano i cittadini alla prudenza, invitandoli a contattare i numeri di emergenza in caso di avvistamento e segnalare la presenza del lupo in una zona precisa della città.

