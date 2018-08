Pompei, il baby rapinatore ha 14 anni: «Siamo armati, dacci 50 euro»

Mercoledì 29 Agosto 2018, 13:10

Due minorenni di Torre Annunziata, 14 e 17 anni, sono stati arrestati per rapina dagli agenti del commissariato di Pompei. Intervenuti presso la stazione ferroviara, i poliziotti hanno accertato che i due minori avevano avvicinato in via Astolelle un 14enne e, facendo intendere di essere armati, s’impossessavano dei 50 euro che il ragazzino aveva in tasca. La scena era stata notata da un tassista che, intervenendo in aiuto della vittima, facendo in modo che i due delinquenti restituissero i soldi prima di scappare in direzione della stazione salendo a bordo di un treno.Grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima, ancora impaurita, e dal tassista, i poliziotti hanno rintracciato e bloccato i due rapinatori a bordo di un treno in procinto di partire per Torre Annunziata.